Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев утвердил новые требования к перевозке детей в автобусах

1 513
0 Оставить комментарий

Медведев утвердил новые требования к перевозке детей в автобусах

Москва, 23 сентября. Новые требования при перевозке детей автобусами разработали и утвердили в России. Соответствующее заявление сделал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр отметил, что постановление уже подписано. По словам Медведева, документ «касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии». 

«Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицами и перевозчикам», — сказал глава кабинета министров России.

Предполагается, что будет введено обязательное требование по ремням безопасности, которое существовало только для международных перевозок. По словам вице-премьера Максима Акимова, все перевозки без исключения необходимо осуществлять с обязательным оснащением ремнями безопасности. За реализацию этого пункта будут отвечать взрослые, которые сопровождают детей.

Акимов подчеркнул, что необходимо минимизировать новые дополнительные риски, так как «ежедневно в среднем осуществляется 1300 организованных перевозок групп детей».

«Надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача», — подчеркнул Медведев.

По словам Акимова, в следующем году начнет работу приложение, где можно будет заказать поездку, узнать квалификацию водителя и состояние транспортного средства.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров