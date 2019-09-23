Медведев утвердил новые требования к перевозке детей в автобусах

Москва, 23 сентября. Новые требования при перевозке детей автобусами разработали и утвердили в России. Соответствующее заявление сделал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр отметил, что постановление уже подписано. По словам Медведева, документ «касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии».

«Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицами и перевозчикам», — сказал глава кабинета министров России.

Предполагается, что будет введено обязательное требование по ремням безопасности, которое существовало только для международных перевозок. По словам вице-премьера Максима Акимова, все перевозки без исключения необходимо осуществлять с обязательным оснащением ремнями безопасности. За реализацию этого пункта будут отвечать взрослые, которые сопровождают детей.

Акимов подчеркнул, что необходимо минимизировать новые дополнительные риски, так как «ежедневно в среднем осуществляется 1300 организованных перевозок групп детей».

«Надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача», — подчеркнул Медведев.

По словам Акимова, в следующем году начнет работу приложение, где можно будет заказать поездку, узнать квалификацию водителя и состояние транспортного средства.