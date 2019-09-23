Власти Магаданской области отреагировали на рейтинг зарплат в российских регионах

Магадан, 23 сентября. Рост зарплат в Магаданской области объяснили выплатами северных надбавок и региональных компенсаций. Об этом заявили в правительстве Колымы.

Ранее Росстат опубликовал рейтинг, согласно которому Магаданская область стала одним из лидеров по росту зарплат среди других российских регионов. Представитель правительства Колымы уточнил, что с начала года средний рост заработной платы здесь составил свыше 10%, «у золотишников — до 20%».

При этом он обратил внимание, что у людей, занятых в рыбодобывающей отрасли, рост зарплат замедлился из-за растущих затрат на квоты, с начала года он составил только 3%. При этом у бюджетников рост зарплат демонстрирует положительную динамику, пишет РИА Новости.

«К примеру, в сфере образования средняя зарплата составляет 66 тыс. 835 рублей, в сфере здравоохранения — 79 тыс. 820 рублей, в науке — 140 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства, подчеркнув, что все эти зарплаты выше среднероссийских в этих сферах

Он также напомнил, что на Колыме зарплаты всегда были традиционно выше. Тут играют роль выплаты так называемых северных надбавок и коэффициентов.

Напомним, согласно данным Росстата, заработная плата в первом полугодии 2019 года подросла во всех регионах, однако самые заметные прибавки получили жители Костромской области (14,7%) и жители Тувы (12,4%). В Магаданской области рост составил 11,6%, в Севастополе — 10,9%, на Сахалине — 10,7%, в Кемеровской области — 10,7%, в Липецкой области — 10%.