Кинокритик отреагировал на победы «Чернобыля» и «Игры престолов» на премии Emmy

Москва, 23 сентября. Победы «Чернобыля» и «Игры престолов» в номинациях «Лучший мини-сериал» и «Лучший сериал» на американской кинопремии Emmy не удивляют, заявил кинокритик Михаил Моркин.

Моркин, говоря о «Чернобыле», отметил, что сериал, посвященный чернобыльской аварии 1986 года, — «качественная, реалистичная и актуальная докудрама, которую никто не ждал от сценариста «Мальчишника в Вегасе» Крэйга Мэйзина и шведского электронщика Stakka Bo.

Кинокритик также прокомментировал победу «Игры престолов» в категории «Лучший сериал».

«Несмотря на противоречивую реакцию на финальный сезон, нет ничего удивительного в том, что «Игра престолов» победила в номинации «Лучший драматический сериал», — сказал он.

Моркин объяснил успех последнего сезона культового сериала. По его мнению, во-первых, фантазии по традиции выигрывают на Emmy с 2015 года, во-вторых, «Игру престолов» «наградили, скорее всего, за предыдущие достижения».

Эксперт в области кинематографа положительно отреагировал на награждение сериала «Дрянь» в номинации «Лучший комедийный сериал». Он охарактеризовал этот проект как «смешной и точный сериал о личной жизни 30-летней жительницы Лондона». Победа интерактивного телефильма «Черное зеркало» доказывает интерес к экспериментам с нарративом и формой просмотра, добавил он.