Медведев подписал постановление Кабмина о принятии Парижского соглашения по климату

Москва, 23 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России о принятии Парижского соглашения по климату. О подписании документа глава Кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами.

Во время пресс-конференции на саммите G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность России Парижскому соглашению по климату. Российский лидер сообщил, что Москва собирается в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, и в ближайшее время начнет ратификацию соглашений и соответствующие внутригосударственные процедуры.

Напомним, первое глобальное климатическое соглашение от 2015 года подписали 194 страны, в том числе Россия. Документ определяет международный план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение также закрепляет поворот к низкоуглеродной модели экономического развития, основанной на постепенном отказе от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов, в пользу «зеленых технологий», передает РИА Новости.