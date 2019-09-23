Казань, 23 сентября. На будущее отношений России и Украины можно смотреть с «очень сдержанным оптимизмом», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, приехавший в Казань на совещание глав разведок стран СНГ.

Глава разведки России призвал к «сдержанному оптимизму» в оценке отношений с Украиной. По его словам, многое в отношениях Киева и Москвы зависит от решительности новых властей Украины. Отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать улучшения отношений между государствами, Нарышкин уточнил, что «первые признаки улучшения обнаруживаются».

«Многое зависит от готовности и от способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны», — добавил он.

Нарышкин уверен, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать это будет тяжело. Кроме того, он указал на негативное влияние «политических партнеров Украины на другом берегу Атлантического океана».

«Тем не менее такой сдержанный оптимизм может иметь место. Но очень и очень сдержанный», — резюмировал Нарышкин.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен осужденными и задержанными гражданами между Украиной и Россией. Оба государства освободили по 35 человек. Граждане России и Украины, попавшие в программу обмена удерживаемыми лицами между двумя странами, прибыли в аэропорт «Внуково» 7 сентября. Борт №RA 64058 приземлился в правительственном терминале «Внуково-2».

На самолете с журналистом Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной прибыли и граждане РФ, обвинявшиеся на Украине в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях.

На Украину же был отправлен кинорежиссер Олег Сенцов, в 2015 году приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Осветить возвращение наших соотечественников приехали известные российские журналисты Евгений Поддубный и Дмитрий Киселев. Около 14.40 два автобуса с прибывшими в сопровождении полиции и скорой помощи отбыли из «Внуково-2».

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала войны в Донбассе в 2014 году. Украинские политики неоднократно и бездоказательно обвиняли РФ в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны и конфликт на юго-востоке Украины. При этом Москва указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором». В МИД РФ не раз опровергали утверждения украинских политиков, называя их «публичными бездоказательными инсинуациями».