Либералы Яшин и Милов находятся на финансировании у запрещенных в России фондов США

Московские либералы Илья Яшин и Владимир Милов, связанные с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального, тесно работают с американскими дипломатами и фондами, получая от них финансирование на ведение в РФ оппозиционно-подрывной деятельности. Однако это не мешает им представлять себя в России бессребрениками и собирать с граждан донаты.

Идеологи разрушения России

Американские политики и технологи после распада СССР традиционного тратят много сил и средств для ведения подрывной политической деятельности на территории России. В государстве создаются различные НКО, радиостанции, частные институты, а также вербуются оппозиционеры для оказания давления на власть, дестабилизации обстановки в обществе и продвижения на руководящие посты лояльных прозападных политиков. Все делается для того, чтобы Кремль не набирал силу, был больше занят внутренними проблемами и не мог отстаивать свои интересы на международной арене.

Главными идеологами и технологами современности по разрушению российского общества считаются Майкл Макфол и Джон Маккейн. Первый — профессор Стэнфордского университета, бывший спецпомощник президента Америки Барака Обамы по нацбезопасности и экс-посол США в России — один из основных теоретиков цветных революций. Известен тем, что в 2012 году поддерживал «белоленточные митинги» и принимал у себя лидеров российской оппозиции тех лет, курируя общественные волнения. Инцидент с приемом Бориса Немцова, Евгении Чириковой, Ильи Пономарева, Льва Пономарева, Сергея Митрохина и других активистов 17 января 2012 года в американском посольстве широко освещался в СМИ и был именован как «Получение инструкций в посольстве США». На посту посла в РФ Макфола позже сменил еще один диверсант — Джон Теффт.

Маккейн — известный русофоб, поддерживавший работу на территории России целого ряда организаций, признанных нежелательными в РФ. Среди них IRI («Международный республиканский институт»), NDI («Национальный демократический институт международных отношений»), которые финансируются через USAID («Агентство США по международному развитию» — федеральный орган по оказанию помощи за рубежом), Госдеп и спецслужбы США. Указанные организации были замечены в подготовке революций на постсоветском пространстве: в Грузии, Молдавии, Киргизии, на Украине и в других странах. Кроме того, через упомянутые институты поддерживается российская оппозиция.

Илья Яшин на финансировании у США

По данным журналистов телеканала НТВ, изложенным в фильме «Кураторы и провокаторы», после 2012 года и провала «белоленточных протестов» оппозиция не утратила связи с высокопоставленными американскими кураторами и до сих пор активно сотрудничает с западными политиками и фондами. В частности, с экс-послом США Майклом Макфолом. Так как дипломату запрещен въезд на территорию России из-за постоянной критики российских властей и поддержки оппозиции, представители либеральных сил сами выезжают за границу за получением инструкций.

«Макфол считает себя главным специалистом по России. Он принимает всех возможных эмиссаров из-за границы, из РФ в частности. Способствует тому, чтобы они получали гранты. Соответственно, это работа подрывная, направленная на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в России», — рассказал в интервью НТВ политолог Олег Матвейчев.

Со специалистом по цветным революциям имеет тесные связи не допущенный до выборов в Мосгордуму из-за забракованных подписей Илья Яшин. В период уличных протестов в Москве в 2011-2012 годах он оббивал пороги посольства США в столице, получая указания от американского дипломата. Позднее неоднократно присутствовал на зарубежных политических площадках. В Сети до сих пор можно найти фотографии, где московский либерал заседает на слушаниях в Конгрессе США в 2016 году, на которых дипломаты высказывали конгрессменам свое видение ситуации на Украине.

Яшин был неслучайно приглашен на заседание Конгресса. Московский оппозиционер часто публикует свои «аналитические доклады», которые американские и европейские технологи используют в качестве источника для оценки политической ситуации в России. Свою «аналитику» Яшин читал в Брюсселе, Берлине, Лондоне и Вашингтоне. Отметим, что на подобные мероприятия в США попадают по приглашению, а рассаживают на них по заранее определенной схеме.

С начала 2000-х годов московский мундеп не брезгует общаться с представителями американских федеральных политических госорганов и НКО. Так, USAID в 2005 году в РФ профинансировало создание и работу прозападного движения «Оборона», которое возглавлял Илья Яшин. Оппозиционер также замешан в связах с NDI и IRI, контролируемых структурами Маккейна. Ближе всех московский либерал контактирует с фондом «Свободная Россия» (признан нежелательным в РФ) и дружит с его директором — Натальей Будаевой, которая в США проживает под фамилией Арно. Эта же женщина ранее являлась куратором в IRI.

Илья Яшин активно выступает в качестве универсального эксперта с антироссийскими докладами на различных зарубежных мероприятиях, проводимых под эгидой «Свободной России». На первый взгляд все выглядит как независимая аналитика. Однако эксперты уверены, что все срежиссировано западными кураторами. Фонд, возглавляемый Арно, оказывал Яшину финансовую поддержку в 2017 году в преддверии выборов мэра в Москве, а также на прошедших выборах в МГД, отмечают журналисты НТВ.

Милов — агент влияния Запада

В связях со «Свободной Россией» был уличен и экономический советник блогера Алексея Навального Владимир Милов, который на прошедших выборах в столичный парламент также не был зарегистрирован в качестве кандидата. Ранее он был замечен в Москве блогером Романом Романовым в одном из ресторанов с представителями НКО Gen Next Foundation. Этот американский фонд занимается формированием и продвижением новых политических лидеров прозападной направленности. За одним столом с Миловым сидел представитель американской республиканской партии, политтехнолог, ранее принимающий участие в выборах конгрессменов, губернаторов и в том числе президентов США. Более того, на встрече с работником «ФБК» был генеральный директор фонда Майкл Дэвидсон.

Милов часто выступает за границей с русофобными докладами, в том числе на площадках «Свободной России», и также имеет тесную дружбу с Натальей Арно. Основная цель докладов либерального оппозиционера — развить еще большую антироссийскую истерию на Западе.

По словам журналистов НТВ, Милов, равно как и Илья Яшин, регулярно получает деньги от западных организаций, что подтверждается обнаруженными платежными документами. Суммы самые разные — от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч.

Gen Next Foundation финансирует общественных лидеров в тех странах, где это выгодно США. Фонд — еще один внешнеполитический инструмент Америки. Среди работников организации числится Хуан Зарате — специалист по «оранжевым революциям», эксперт по вопросам санкций в NED («Фонд защиты демократии» — признан нежелательным в РФ). Именно эта организация писала русофобскую стратегию политику безопасности при Джордже Буше. В «Джен Некст» работает экс-сотрудник Госдепа Джаред Коэн, помогавший в деятельности Кондолизы Райс и Хиллари Клинтон.

Фонд совместно с «Аль-Джазирой» реализовывал проект на Ближнем Востоке. Он заключался в убеждении политиков Сирии, дипломатов и военных в необходимости перейти на сторону «демократических повстанцев». Это те головорезы, которые с особой жестокостью расправлялись со своими конкурентами и от кого зачищали захваченные территории ВКС РФ.

Несмотря на финансирование западными организациями, которые стремятся дестабилизировать обстановку в России и реализовать еще один «оранжевый сценарий», Илья Яшин и Владимир Милов представляют себя честными оппозиционерами, ратующими за светлое будущее РФ. И при этом московские либералы притворяются бессребрениками, регулярно выпрашивая у россиян донаты.

Напомним, СМИ сообщали, что массовые беспорядки летом в столице помогали организовывать иностранные фонды, поддерживающие деятельность Алексея Навального. На незаконных митингах неоднократно замечали западных наблюдателей. На судебных процессах по так называемым «политзаключенным» часто замечали работников посольств США в РФ. Так, в Москве на нелегальных акциях задерживали американского адвоката Татьяну Бренник. Заседания по массовым беспорядкам в столице посещали дипработники София Будай и Элисон Хане.

IRI и NDI замешаны в организации цветных революций на постсоветском пространстве и сегодня считаются вербовочными центрами ЦРУ США, замаскированными под НКО. СМИ неоднократно писали, что указанные организации созданы для обеспечения влияния США и установления контроля над государственными органами власти и управления в странах пребывания.