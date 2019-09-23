Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в Венесуэле в следующем году

Каракас, 23 сентября. Парламентские выборы пройдут в Венесуэле в 2020 году. Об этом в понедельник заявил президент страны Николас Мадуро. Глава государства также выразил надежду на то, что его «Единая социалистическая партия Венесуэлы» наберет большинство мест на выборах в Национальную ассамблею.

«В будущем году в соответствии с конституционными сроками подойдет время выборов в национальный парламент – в Национальную ассамблею», — заявил Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он не стал уточнять более точных сроков проведения выборов. По словам венесуэльского лидера, это будет известно после создания национального совета и обсуждения данного вопроса.

Ситуация в латиноамериканской стране осложнилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. 19 стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Американские СМИ впоследствии развернули полномасштабную информационную войну и начали распространять вбросы про «золото Мадуро», которое якобы вывозится из Венесуэлы российскими самолетами, и фейк о ЧВК «Вагнера», которую якобы направили в Каракас. Впоследствии все эти домыслы были опровергнуты, причем в ряде случаев теми же СМИ, что их и распространили.