Дело об убийстве Михаила Круга раскрыто. События дня. ФАН-ТВ

СК раскрыл дело об убийстве Михаила Круга Следственный комитет до мелочей разобрался в деле об убийстве Михаила Круга. Сегодня пресс-служба ведомства опубликовала подробное сообщение. В ходе следствия в поле зрения оперативников попала банда «Тверские волки». Двое членов преступной команды давно получили пожизненные сроки за свои похождения, но недавно были этапированы из исправительных колоний в ЯНАО и Хабаровском крае в Тверской следственный изолятор для проверки поступившей информации. Результат — признательные показания и полное восстановление картины произошедшего в 2002 году убийства. «Тверской волк» Александр Агеев признался, что вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым должен был проникнуть в дом Михаила Круга и вынести оттуда ценности. Убийство не планировалось, по наводке дома никого быть не должно было. «Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета», — говорится в сообщении СК. Веселова (подельника Агеева) позже, в 2003 году, убьет Александр Осипов — второй «Тверской волк», отбывающий пожизненное.

«Земским» докторам и учителям повысят выплаты Сегодня правительство России получило обширный список поручений президента по итогам Восточного экономического форума. Все они, в первую очередь, направлены на улучшение условий жизни и труда на Дальнем Востоке. Так, например, поручено до 200% повысить коэффициент компенсаций участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Напомним, речь о специалистах, приезжающих работать в поселки. Малонаселенные пункты ДФО от остальной России отличаются тем, что расстояния между ними зачастую достигают сотен километров. Поэтому и условия программы тут должны отличаться от общепринятых. Срок исполнения наказа — первое декабря текущего года. Так что результат мы увидим совсем скоро.

Территории Донбасса не получат статуса республик Федерации не будет. Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть никогда не откажется от унитарного единого строя, даже ради возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. «Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы хотим прекратить войну, реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — заявил помощник президента Украины. Но при таких принципиальных позициях переговорный процесс снова и снова заходит в тупик, по крайней мере, пока. Особый статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по заявлению Ермака, не является предметом обсуждения ни в Минске, ни в «нормандском формате». Более того, помощник Зеленского высказался о нынешних минских соглашениях, мол, подписывать их сейчас, в существующем виде, не стоит, хотя и альтернативы пока не предвидится.