Мадуро назвал Россию важнейшей опорой Венесуэлы

Каракас, 23 сентября. Россия является важнейшим партнером Венесуэлы в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), а также в торговле и энергетике. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой во многих сферах», — сказал он.

Мадуро обратил внимание на высокий уровень отношений Москвы и Каракаса в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира. Также он сообщил об отличных отношениях между венесуэльскими и российскими нефтяными и газовыми компаниями.

«Сотрудничество в сфере российско-венесуэльской торговли процветает. В культурной, дипломатической, политической сферах тоже», — рассказал Мадуро в интервью телеканалу «Россия-24», подчеркнув, что РФ всегда оказывает помощь Венесуэле.

Ранее Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы. Также он выразил признательность Москве за солидарность с народом латиноамериканской страны.

Напомним, в январе текущего года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали фейк о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.