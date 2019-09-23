Нарышкин назвал чушью заявления о «слежке за ФБР» со стороны дипломатов РФ

Казань, 23 сентября. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал чушью заявления о «слежке за ФБР» со стороны российских дипломатов. Об этом он заявил журналистам на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ в Казани.

Ранее на американском портале Yahoo News со ссылкой на источники появилось сообщение, что российской разведке якобы удалось получить доступ к ряду систем связи ФБР. По словам источников, власти Штатов предполагают, что при осуществлении этой операции якобы использовались загородные комплексы посольства РФ в Нью-Йорке и Мэрилэнде.