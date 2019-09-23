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Россия

МО РФ планирует улучшить программу боевой подготовки офицеров в четырех стихиях

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МО РФ планирует улучшить программу боевой подготовки офицеров в четырех стихиях

Москва, 23 сентября. Пилотная программа дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, небе и на земле началась в армии Российской Федерации, по ее итогам планируется улучшить систему боевой подготовки в воинских частях. Об этом сообщила пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Подготовка офицерского состава ВС РФ реализуется на нескольких военных полигонах с выполнением специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях, в четырех различных «стихиях» — на суше, в воде, в огне и в воздухе», — следует из сообщения военного ведомства.

Уточняется, что из 4,5 тыс. офицеров отбор перед участием в программе прошли лишь 30 военнослужащих, из которых организовали группу специального назначения. Военным предстоит, по данным ведомства, тренироваться в ведении боя в окружении с превосходящими силами «врага», спасении пассажиров и экипажей самолетов, действовать в горной местности, пещерах, в прибрежной полосе, а также освобождать пленных. Помимо этого, группа специального назначения будет десантироваться с вертолетов без парашютов.

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Источник: Минобороны России
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