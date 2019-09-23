Корнилов рассказал о мотивах митингующих у посольства США в Грузии

Грузинская оппозиция митингует у посольства Соединенных Штатов Америки и требует прекратить вмешательство Вашингтона во внутренние дела страны. Также они настаивают на том, чтобы американские консультанты Дэвид Крамера и Мэтью Брайз были объявлены персонами нон грата, об этом сообщает РИА Новости.

Известный политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей не удивился поведению грузинских «майданщиков». По его словам, митингующие всего лишь стремятся привлечь к себе внимание. Смена повестки обусловлена лишь тем, что интерес к протестным акциям угас.

«Протестующие используют тактику «привычных» оппозиционеров митинговать по любому поводу, а порой даже и без повода. Поскольку акции пошли на спад, прямо скажем, на них перестали обращать внимание сначала после антироссийских акций, а затем после акций премьер-министра, они решили напомнить о себе главному спонсору — Соединенным Штатам Америки», — рассуждает политолог.

Он отметил, что внешняя и внутренняя политика Грузии обусловлена внешними факторами, в частности влиянием Вашингтона, который стремится подмять страну под себя.

«Конечно, после «цветной революции» [Михаила] Саакашвили американцы влияют на грузинскую политику. В какое-то время были послабления и ослабления этой жесткой хватки. Но в любом случае они стараются держать эту страну под контролем», — резюмировал Владимир Корнилов.

Напомним, «цветная революция» в Грузии произошла в ноябре 2003 года. Основной мотив, который и послужил причиной смены власти, — фальсификации в ходе парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Во время революции экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе сложил свои полномочия и руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом Саакашвили. Те, кто устроил революцию, были недовольны экономическим положением в стране и коррупцией в органах государственной власти. Негативные эмоции в обществе вызывал и отказ Шеварднадзе от попыток насильственного урегулирования конфликтов в Абхазии и Осетии, совмещенный с неудачными попытками решить вопрос мирным путем. В этот момент политический и социоэкономический кризисы в Грузии достигли своего пика.