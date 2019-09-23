Пушков раскритиковал идею сенатора США о мерах борьбы с «влиянием» РФ

Москва, 23 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил проект закона о создании центра реагирования на «враждебные зарубежные операции» по оказанию влияния на выборы в 2020 году. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, законопроект подготовил сенатор Эми Клобушар, который претендует на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Пушков раскритиковал документ, где отмечается, что центр будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и КНДР. Эти страны, как подчеркивается в законопроекте, «пытаются распространить ложные сообщения и ввести заблуждения» американцев.

«В США сенаторы-демократы запугивают «неизбежным» вмешательством России в президентские выборы — 2020», — отметил российский сенатор.

По его словам, Вашингтон неоднократно говорил о «вмешательстве» в промежуточные выборы в конгресс, однако ни одного доказательства представлена не было.

«И вот новый раунд для истерики. Привычно», — резюмировал Пушков.

Он также напомнил о провальном расследовании о «вмешательстве» РФ в американские выборы экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера, которое продолжалось около двух лет. Однако за этот период не удалось найти ни одного доказательства «связи» между президентом США Дональдом Трампом и Москвой. Провальный доклад насчитывает 448 страниц. «Расследованием» занимались 40 агентов ФБР и 19 следователей, оно обошлось американским налогоплательщикам в 35 млн долларов. Факт «сговора» Трампа с Москвой так и не подтвердился.