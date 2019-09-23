Стало известно, от чего готовы отказаться россияне ради покупки жилья

Москва, 23 сентября. Почти половина молодых жителей России готова отложить рождение ребенка ради покупки жилья. Об этом стало известно по итогам исследования «Авито Недвижимость».

Согласно итогам всероссийского опроса, 44% респондентов в возрасте до 25 лет ответили утвердительно на вопрос, готовы ли они подождать с рождением детей несколько лет ради покупки квартиры.

«В возрастной группе 25–35 лет таких лишь 19%, в группе 36–45 лет — 11%», — уточняется в материалах.

Примечательно, что ради покупки недвижимости многие россияне готовы отказаться от путешествий, развлечений, посещения салонов красоты и даже от некоторых продуктов питания — эту статью расходов может сократить шестая часть респондентов.

«При этом 78% опрошенных собираются купить квартиру в ближайшие пять лет, несмотря на рост стоимости квадратного метра», — отмечается в исследовании.

Как объяснил гендиректор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев, рождение ребенка сопровождается дополнительными тратами, поэтому многие молодые люди, у которых зачастую нет накоплений, готовы подождать с пополнением в семье и поставить в приоритет покупку жилья.

Напомним, на прошлой неделе правительство РФ утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Право на компенсацию до 450 тысяч рублей россияне получают при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

При этом в понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести в законодательство изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до отметки в 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для покупки жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке.