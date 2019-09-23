Домработница похитила у советника «ВНИИ Экология» вещей на 10 млн рублей

Барвиха, 23 сентября. Советник директора «ВНИИ Экология» (институт по природоохранной деятельности) Сергей Кретов сообщил о пропаже личных вещей. По словам мужчины, из его дома в частном поселке Барвиха пропали золотые часы с бриллиантами, ручки из золота и серебра, кольцо Tiffany из белого золота, а у его жены — колье, серьги и прочая бижутерия. Общая стоимость украденного составляет около 10 млн рублей, сообщает источник KP.ru в правоохранительных органах.

Сперва Кретов решил, что кто-то проник к нему в дом, однако поселок тщательно охраняется сотрудниками ЧОПа, а чтобы похитить все эти вещи, нужно знать, где они находятся. В итоге подозрение пало на домработницу, которая по странному стечению обстоятельств в день ограбления покинула страну. По словам горничной, ей нужно было вернуться на родину, чтобы решить проблему с документами. Теперь Кретов и полиция ждут, когда женщина вернется в Барвиху, чтобы установить все обстоятельства преступления.