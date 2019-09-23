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Роскосмос прокомментировал ход расследования «дыры» в «Союзе» 

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Роскосмос прокомментировал ход расследования «дыры» в «Союзе» 

Москва, 23 сентября. В Роскосмосе заявили, что официальное заключение по расследованию «дыры» в корабле «Союз МС-09» пока не готово. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Владимир Устименко.

Устименко прокомментировал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в котором он отметил, что причина появления отверстия в «Союзе» определена, однако раскрывать ее общественности не планируется.

«Пока нет официального заключения [расследования инцидента]», — приводит слова представителя космического ведомства РИА Новости.

Роскосмос прокомментировал ход расследования «дыры» в «Союзе» 

Ранее Рогозин отметил, что бытовой отсек с дырой сгорел в атмосфере при возвращении на Землю экипажа 57-й экспедиции на Международную космическую станцию.

Напомним, 30 августа прошлого года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Обследование станции показало, что утечка воздуха произошла на корабле «Союз МС-09». В его бытовом отсеке было обнаружено отверстие, которое стало причиной данного инцидента. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие специальным ремонтным составом.

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Источник: РИА Новости
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