Воспитанников платного детсада в Перми укладывали спать на полу

Пермь, 23 сентября. Платный детский сад «Апельсин» в Перми временно закрыли из-за скандала. Оказалось, что маленьких воспитанников укладывали спать прямо на полу. В итоге один малыш заболел, но директор учреждения считает, что ситуацию раздули.

Решение о временной приостановке работы садика на 30 дней вынес Роспотребнадзор после проверки. В региональном УФССП уточнили, что возобновление деятельности произойдет после того, как все нарушения будут устранены.

Представительница ведомства в комментарии телеканалу 360 уточнила, что в детском саду не соблюдаются санитарные нормы, дети спят прямо на полу, кроватей у них нет, а постельное белье им меняют реже одного раза в неделю. Помещения проветриваются неправильно, отсутствует какой-либо температурный контроль. Более того, за детьми не установлено никакого медицинского наблюдения. Продукты на кухне также хранятся с нарушениями.

Ряд СМИ также сообщил о том, что в садике было зафиксировано заболеванием детей коклюшем. Эти публикации прокомментировала директор «Апельсина» Лилия Михайлова. Она считает, что это высосано из пальца. Напомним, ранее настоящий скандал разразился в детском саду в Челябинске, где детям на ужин давали шесть граммов соли.