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Россиянам рассказали, когда наступит бабье лето

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Россиянам рассказали, когда наступит бабье лето

Москва, 23 сентября. Теплая и солнечная осень еще порадует россиян. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что бабьего лета в сентябре не будет. Синоптик указал, что первый месяц осени будет солнечным и без осадков, однако ожидается достаточно прохладная погода. В беседе с «360» Вильфанд напомнил, что в первые недели сентября столбик термометра поднимался до 22–25 градусов плюсом.

Как заметил синоптик, согласно предварительным данным, «в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни». Ожидается, что температура воздуха будет прогреваться до плюс 15 градусов.

«По предварительным расчетам, бабье лето будет, но в октябре», — сказал синоптик.

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