В Торгово-промышленной палате РФ оценили идею либерализации валютного контроля

Москва, 23 сентября. Серьезно обосновать и все просчитать – такой подход нужен к инициативе о декриминализации деяний, связанных с нарушением валютного законодательства. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Ранее стало известно о предложении Минфина РФ по отмене статей 193 и 193.1 Уголовного кодекса России. Первая предусматривает ответственность за невозвращение денежных средств из-за границы. Вторая — за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
«Конечно, декриминализация этих статей, в принципе, может рассматриваться как потенциальная перспектива снижения давления на бизнес и стимул развивать экспорт. Поэтому ТПП РФ в свое время неоднократно выступала с подобной, правда, не столь радикальной инициативой», — рассказал Катырин.
По его словам, торговая палата считала необходимым сохранить в Уголовном кодексе ответственность только за наиболее общественно опасные квалифицированные деяния.
«То есть деяния, связанные с незаконными валютными операциями по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов, например, в особо крупном размере или организованной группой. Предложенный нами путь позволял сохранить баланс интересов и предпринимателей, и государства, и поддержал бы экспорт», — уверен Катырин.
При этом предложение Минфина «в принципе можно поддержать», уточнил глава ТПП.
«Но инициативу следует серьезно обосновать и просчитать. Просчитать, в том числе и относительно возможных рисков недобросовестной конкуренции на валютном рынке и возможностей фактически бесконтрольного вывода капитала за рубеж», — пояснил он.
За весь 2018 год лишь два человека были осуждены по этим статьям, напомнил Катырин.
«А вот превентивная роль этих статей для сдерживания вывода капитала за рубеж огромна, поэтому мы и предлагали то решение, о котором я сказал выше», — заключил собеседник ФАН.