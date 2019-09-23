В Торгово-промышленной палате РФ оценили идею либерализации валютного контроля

Москва, 23 сентября. Серьезно обосновать и все просчитать – такой подход нужен к инициативе о декриминализации деяний, связанных с нарушением валютного законодательства. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Ранее стало известно о предложении Минфина РФ по отмене статей 193 и 193.1 Уголовного кодекса России. Первая предусматривает ответственность за невозвращение денежных средств из-за границы. Вторая — за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

«Конечно, декриминализация этих статей, в принципе, может рассматриваться как потенциальная перспектива снижения давления на бизнес и стимул развивать экспорт. Поэтому ТПП РФ в свое время неоднократно выступала с подобной, правда, не столь радикальной инициативой», — рассказал Катырин.

По его словам, торговая палата считала необходимым сохранить в Уголовном кодексе ответственность только за наиболее общественно опасные квалифицированные деяния.

«То есть деяния, связанные с незаконными валютными операциями по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов, например, в особо крупном размере или организованной группой. Предложенный нами путь позволял сохранить баланс интересов и предпринимателей, и государства, и поддержал бы экспорт», — уверен Катырин.

При этом предложение Минфина «в принципе можно поддержать», уточнил глава ТПП.

«Но инициативу следует серьезно обосновать и просчитать. Просчитать, в том числе и относительно возможных рисков недобросовестной конкуренции на валютном рынке и возможностей фактически бесконтрольного вывода капитала за рубеж», — пояснил он.

За весь 2018 год лишь два человека были осуждены по этим статьям, напомнил Катырин.