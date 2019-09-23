Смоленкова объявили в международный розыск

Москва, 23 сентября. Россия объявила в международный розыск как без вести пропавшего Олега Смоленкова, которого пресса называет «информатором спецслужб США».

Как передает РИА Новости, в МВД не стали раскрывать подробности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова. По словам дипломата, несколько лет назад Смоленков вместе с семьей пропал на территории США. В МИД РФ также отметили, что «шпионский скандал», разгоревшийся вокруг Смоленкова, является классической пропагандой, которая направлена против президента США Дональда Трампа в связи с началом его предвыборной кампании.

Напомним, телеканал CNN опубликовал материал, в котором, ссылаясь на источники, сообщил, что у США якобы был «информатор» в России, который «занимал высокий пост в правительстве». По сообщению телеканала, «шпион» якобы был вывезен в рамках секретной миссии в 2017 году. Журналисты предположили, что речь идет о Смоленкове, который работал в российском посольстве в США, а также в аппарате правительства РФ.