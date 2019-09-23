Тверская прокуратура проверит законность закрытия дела об убийстве Круга

Тверь, 23 сентября. Тверская прокуратура проверит, законно ли было закрыто дело об убийстве музыканта Михаила Круга. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Валерия Павлова.

«Законность прекращения уголовного дела будет проверять прокуратура», — сказала она.

Также официальный представитель Тверской прокуратуры Рена Андрианова сообщила РИА Новости, что пока в их отделение материалы дела об убийстве Михаила Круга не поступали.

Напомним, музыкант был застрелен в своем доме в поселке Мамулино в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Долгое время дело об убийстве Круга оставалось нераскрытым, однако 23 сентября 2019 года Валерия Павлова сообщила, что следователям все же удалось установить личности преступников. Причастными к убийству оказались бывшие члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов, приговоренные к пожизненному лишению свободы, сообщает «Культуромания». Именно они раскрыли следствию детали преступления.

Оказалось, что Михаила Круга застрелил их подельник Дмитрий Веселов. Сам виновный в смерти музыканта был убит в 2003 году, поэтому уголовное дело прекращено, пишет «Газета Кемерова».

Как ранее рассказал Агеев, преступники не планировали убивать музыканта. По словам бывшего члена «Тверских волков», он и другие члены банды намеревались похитить у Круга ценности, пока его не было дома, однако хозяин неожиданно вернулся.

На раскрытие убийства знаменитого шансонье отреагировали некоторые коллеги Круга. Так, соавтор музыканта Игорь Слуцкий рассказал НСН, что рад восторжествовавшей через столько лет истине. А Михаил Шуфутинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что поклонники творчества Круга до сих пор скорбят об утрате.