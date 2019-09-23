Жигунов отказался комментировать болезнь Заворотнюк из-за вранья

Москва, 23 сентября. Продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов отказался комментировать болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк из-за вранья в средствах массовой информации. По его словам, журналисты все перевирают.

Жигунов сыграл роль Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». На просьбу журналистов оценить информацию о болезни коллеги он отказался от комментариев. Как пишет Nation News, он уточнил, что у него есть своя позиция по этому вопросу, но озвучивать он ее не станет.

«Отношение ко всему этому у меня, конечно, есть, но комментировать не буду, простите. Про меня все перевирают, поэтому теперь я просто молчу, извините», — подчеркнул Жигунов.

Напомним, кроме совместных съемок в известном телесериале, Жигунова и Заворотнюк связывали романтические отношения с 2004 по 2008 год.

21 сентября актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировали рак мозга, перенесла вторую операцию. Об этом сообщил друг артистки журналист Сергей Майоров в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ.

По словам журналиста, накануне он разговаривал по телефону с директором Заворотнюк Мариной Потаповой, которая сообщила об улучшениях в состоянии актрисы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Семья актрисы не дает никаких официальных комментариев по поводу ее болезни.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ранее звезда «Моей прекрасной няни» уже перенесла одну операцию. Как рассказал знакомый с ситуацией хирург-онколог, удаление опухоли даже в тяжелых случаях дает хорошие шансы на выздоровление.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, состояние здоровья которого широко обсуждалось в СМИ в начале лета, призвал журналистов оставить в покое семью актрисы Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга.

В начале июня этого года Бари Алибасов перепутал апельсиновый сок со средством для прочистки труб «Крот» и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами гортани, пищевода и желудка. За состоянием здоровья продюсера следила вся страна. Масла в огонь подливали телевизионщики, которые в многочисленных ток-шоу пытались доказать, что отравление было подстроено ради пиара.

История с Анастасией Заворотнюк, у которой, как сообщают СМИ, диагностирована глиобластома и которая находится в критическом состоянии в одной из частных столичных клиник, отличается от инцидента с Алибасовым. По словам продюсера, он осознанно сделал свое отравление достоянием общественности, а актриса и ее родные не хотят, чтобы посторонние лезли в их частную жизнь.