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Муфтий Гайнутдин единогласно переизбран главой Духовного управления мусульман РФ

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Муфтий Гайнутдин единогласно переизбран главой Духовного управления мусульман РФ

Москва, 23 сентября. Муфтий Равиль Гайнутдин единогласно переизбран председателем Духовного управления мусульман РФ. Такое решение приняли на седьмом отчетно-выборном съезде организации.

Мероприятие ДУМ России проходит раз в пять лет. В 2019 году его впервые решили провести в Московской соборной мечети.

Муфтий возглавляет организацию с момента ее учреждения в 1994 году. 60-летний Гайнутдин является ее основателем и председателем Совета муфтиев России, основу которого составляет ДУМ.

На седьмом отчетно-выборном съезде, отметим, рассматривалась только одна кандидатура на пост главы организации, которую до этого утвердил президиум ДУМ. Все участники мероприятия единогласно поддержали предложенную кандидатуру Гайнутдина на эту должность.

Муфтий Гайнутдин единогласно переизбран главой Духовного управления мусульман РФ

Напомним, в июне этого года Гайнутдин во время празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам — встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В разговоре с российским лидером глава ДУМ поднял вопрос об исламском образовании, отметив, что благодаря поддержке Путина в Татарстане открыта Болгарская исламская академия, а в Казани работает Российский исламский институт.

Ранее Гайнутдин, выступая с докладом на съезде, подчеркнул, что в Москве в настоящий момент проживает свыше 2,5 миллиона мусульман. При этом не менее миллиона живут в Подмосковье и в Санкт-Петербурге. В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях, по его словам, количество мусульман исчисляется сотнями тысяч.

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Источник: РИА Новости
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