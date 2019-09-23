Муфтий Гайнутдин единогласно переизбран главой Духовного управления мусульман РФ

Москва, 23 сентября. Муфтий Равиль Гайнутдин единогласно переизбран председателем Духовного управления мусульман РФ. Такое решение приняли на седьмом отчетно-выборном съезде организации.

Мероприятие ДУМ России проходит раз в пять лет. В 2019 году его впервые решили провести в Московской соборной мечети.

Муфтий возглавляет организацию с момента ее учреждения в 1994 году. 60-летний Гайнутдин является ее основателем и председателем Совета муфтиев России, основу которого составляет ДУМ.

На седьмом отчетно-выборном съезде, отметим, рассматривалась только одна кандидатура на пост главы организации, которую до этого утвердил президиум ДУМ. Все участники мероприятия единогласно поддержали предложенную кандидатуру Гайнутдина на эту должность.

Напомним, в июне этого года Гайнутдин во время празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам — встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В разговоре с российским лидером глава ДУМ поднял вопрос об исламском образовании, отметив, что благодаря поддержке Путина в Татарстане открыта Болгарская исламская академия, а в Казани работает Российский исламский институт.

Ранее Гайнутдин, выступая с докладом на съезде, подчеркнул, что в Москве в настоящий момент проживает свыше 2,5 миллиона мусульман. При этом не менее миллиона живут в Подмосковье и в Санкт-Петербурге. В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях, по его словам, количество мусульман исчисляется сотнями тысяч.