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Внук Льва Яшина рассказал, почему France Football учредил премию имени великого вратаря

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Внук Льва Яшина рассказал, почему France Football учредил премию имени великого вратаря

Москва, 23 сентября. Внук легендарного вратаря Василий Фролов рассказал, что с ним и его родственниками связались по поводу учреждения премии им. Льва Яшина месяц назад. Эта инициатива понравилась всей семье.

Внук великого голкипера Василий Фролов рассказал, что лично присутствовал в столице Франции на пресс-конференции, посвященной этому мероприятию.

«France Football искренне считают Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола, поэтому и хотели назвать этот трофей в его честь», — указал Фролов.

По его словам, быть внуком великого спортсмена — большая ответственность, однако это вдохновляет, сообщает телеканал «360».

Внук Льва Яшина рассказал, почему France Football учредил премию имени великого вратаря

К сожалению, живых воспоминаний о «черной пантере» Льве Яшине у Фролова почти нет, поскольку вратарь умер, когда мальчику было всего четыре года.  

Напомним, французское издание France Football учредило премию имени легендарного советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему футболисту в этом амплуа.

Награду планируют вручать по результатам календарного года. Перечень кандидатов на звание лучшего голкипера огласят во Франции 21 октября. Победителя определят 180 представителей СМИ со всей планеты.

Яшин — единственный в мире вратарь, который получал награду «Золотой мяч».

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Источник: Телеканал 360
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