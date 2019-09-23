Украина уступит России, чтобы получить новое соглашение по транзиту газа

Желание Украины договариваться с Россией по газовому вопросу — хороший знак; Киев пойдет Москве на уступки. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей высказал генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

Новое предложение

Украина готова предложить «Газпрому» тариф на транзит российского газа в Европу в пределах $2,56-3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 километров в зависимости от объема его бронирования. Об этом в Брюсселе заявил глава правления Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей... Если «Газпром» будет бронировать 60 миллиардов кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в «Нафтогазе» ожидают тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км. Если же «Газпром» бронирует 90 миллиардов кубометров, то тариф рассчитывают на уровне $2,56», — заявил Коболев.

«Нафтогаз» надеется, что тариф, по которому сегодня осуществляется транзит российского газа в Евросоюз, в 2019 году составит $2,61.

«Чем больше объемы и чем дольше «Газпром» будет бронировать, тем ниже будет тариф», — сказал Коболев, добавив, что Киев пока не получил ответа от России.

Кроме того, Коболев исключил возможность транзита без заключения соответствующего соглашения, выразив мнение, что в таком случае это будет «контрабандой». В этой связи глава «Нафтогаза» прокомментировал сообщения СМИ о том, что по газовым правилам Европейского союза Украина была бы обязана транспортировать российский газ и без заключения контракта. Коболев подчеркнул, что «такой опции нет».

«Краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством, поэтому мы его точно позволим всем участникам <...> Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда», — заявил Коболев.

Хороший знак

Как отметил Ислам Назаралиев, контракт на транзит российского газа через территорию Украины закончится 31 декабря 2019 года, но пока страны не пришли к соглашению относительно нового контракта. Российская сторона рассчитывает, что в ближайшие года сможет запустить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые могли бы повысить престиж и инвестиционную привлекательность России, исключив из транзита Украину, но пока этого не происходит.

«Тому есть ряд причин. Во-первых, требуется доплата более 2,6 млрд долларов от «Газпрома» «Нафтогазу Украины» (такое решение было принято Стокгольмским арбитражем). Во-вторых, санкционные ограничения против компаний, которые ведут строительство. И третий мощный фактор — умышленное затягивание строительства «Северного потока» странами Европейского союза. На данный момент получены соглашения от всех стран, по которым пройдет транзит «Северного потока», кроме Дании, которая имеет официальную версию — негативное влияние на экологию, но есть и другая, более веская причина — нежелание попасть под санкции США, а также риск роста цены на газ», — пояснил Ислам Назаралиев.

Он заметил, что пока эти вопросы не решены. При этом транзит российского газа в Европу отменить нельзя, а значит — необходимы новые договоренности с Украиной. То, что эксперты «Нафтогаза» предлагают соглашение, — это хороший знак, который служит индикатором диалога между странами и, возможно, говорит о стабилизации экономической ситуации между государствами.

«Однако Украина предлагает исключительно долгосрочное сотрудничество — минимум на 15 лет, от которого будет зависеть цена на газ. Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21, при этом самый маленький тариф — за самый большой срок соглашения. Украина также готова создать нового оператора ГТС и оформить для него отдельное юрлицо — ООО «ОГТСУ» (ООО «Оператор ГТС Украины»)», — добавил Ислам Назаралиев.

Он заметил, что для Москвы более выгодный вариант — временное соглашение о продлении контракта, на котором она и будет настаивать до конца года. И два условия — коммерческая привлекательность соглашения для России и представления Украиной плана модернизации своей газотранспортной системы.

«До конца года, определенно, будет подписано соглашение, стороны пойдут на уступки, так как транзит нужен Москве для соблюдения договоренностей и заработка, и Украине —доходы от транзита составляют порядка 3,5 ВВП страны», — заключил Ислам Назаралиев.

Как ранее сообщали СМИ, Литва, ранее всячески стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, собирается впервые закупить крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.