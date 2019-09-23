Песков заявил, что все гарантии по амнистии капитала для бизнеса должны выполняться

Москва, 23 сентября. Все гарантии, которые давались по амнистии капитала для бизнеса, должны выполняться, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что деталей дела руководителя компании «Усть-Луга» по амнистии капитала не знает, а этот вопрос не относится к компетенции Кремля.

Песков ответил на вопрос журналистов, могут ли бизнесмены доверять словам президента о том, что участники амнистии капиталов не столкнутся с административным или уголовным преследованием, а также к ним не будет претензий со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Чиновник подчеркнул, что представители бизнес-среды могут доверять словам главы государства.

«Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал и сообщения об использовании данных амнистии капиталов против одного из предпринимателей. Он заявил, что нужно изучить подробности дела. В то же время он добавил, что «это не вопрос к администрации президента».

«В целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться», — еще раз подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в СМИ появились сообщения, что правоохранители использовали в уголовном деле против главы «Усть-Луга» Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала.