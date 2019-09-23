Ливийская национальная армия объявила о потерях военных ПНС

Триполи, 23 сентября. Ливийская национальная армия объявила о гибели более 90 солдат Правительства национального согласия в результате прямых боестолкновений и авиаударов за последние два дня.

Большинство из этих жертв из города Мисурата, уточнили в пресс-службе ЛНА. В командовании подчеркнули, что армия продолжит наносить авиаудары по позициям ПНС во всех районах проведения боевых действий, отмечает агентство Xinhua.

Напомним, кризис в Ливии длится вот уже с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы при участии военных из других стран свергли и убили полковника Муаммара Каддафи. Он руководил Ливией с 1969 года. После этого в стране установилось двоевластие: на востоке государственные функции выполняет избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.

В 2014 году генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции против исламистов. В начале апреля минувшего года он направил войска в сторону Триполи, где заседает ПНС. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».