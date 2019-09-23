Эксперты объяснили, почему Дании придется выдать разрешение «Северному потоку — 2»

Москва, 23 сентября. Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» в настоящее время приближается к территории Дании, которая до сих пор оттягивает с выдачей разрешения на продолжение строительства.

Реализация проекта «Северный поток — 2» близится к финишной прямой. Так, на сегодняшний день выполнено более 80% необходимых работ. Копенгаген до сих пор не выдал разрешение на работы в своих территориальных водах, ссылаясь на необходимость экологических экспертиз. Впрочем, недавно стало известно о приостановке добычи газа на крупнейшем датском месторождении из-за необходимости усовершенствования объектов инфраструктуры.

Эксперты считают, что датские власти в этой ситуации ускорят выдачу разрешения «Северному потоку — 2», поскольку будут вынуждены компенсировать нехватку газа за счет поставок из ФРГ, которая является активной участницей российского проекта.

Как отмечает «Журналистская правда», если Дания хочет следовать этому плану, то ей придется разрешить строительство газопровода на своей территории, потому что российское голубое топливо она будет закупать в Германии.

Напомним, против проекта «Северный поток — 2» выступают, помимо балтийских стран, США и Украина. Вашингтон стремится продавать на европейский рынок свой сжиженный природный газ по завышенной цене, а Киев боится потерять огромную прибыль из-за потери транзита российского газа в Европу. Немецкие власти неоднократно подчеркивали, что проект носит сугубо экономический характер.