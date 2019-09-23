Сябитова рассказала о будущем «постаревших» российских невест

Москва, 23 сентября. Известная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила, что данные Росстата о «постаревших» невестах с ее практикой не сочетаются.

В интервью Nation News она заявила, что в настоящее время не работает с женщинами недетородного возраста. По словам Сябитовой, «потребности мужчин с прежних времен не изменились», так как представители сильного пола отвечают «за количественную сторону рода человечества, а женщины — за качественную».

«Для женихов любого возраста в приоритете всегда будут молодость и красота. Детородный возраст — это чисто медицинская история: после 25 лет женщина считается старородящей. Так что пусть девушки не думают, что если по статистике возраст невест увеличился, то у них все впереди. Не будет у них все хорошо», — заявила Сябитова.

Телеведущая призналась, что к ней часто обращаются женщины после 30–35 лет, но она не берется за устройство их личной жизни, так как не видит в этом смысла.

«Ни свадеб я не увижу, ни рождения детей, а я работаю на результат», — объяснила она.

Ранее Росстат опубликовал доклад, согласно которому девушки начали выходить замуж на восемь лет позже, чем было несколько лет назад: большая часть женщин официально регистрирует отношения в возрасте от 25 до 34 лет. А самым популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток между 25 и 34 годами. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова объяснила, что молодые люди не спешат в ЗАГС ввиду нескольких причин: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие.