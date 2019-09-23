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Кремль отреагировал на вопросы WADA к России

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Кремль отреагировал на вопросы WADA к России

Москва, 23 сентября. Москва знает, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в течение трех недель соответствующие ведомства подготовят ответы на эти вопросы. 

«Мы знаем, что, действительно, у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать», — сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что Кремль не связывался с WADA. По его словам, этот вопрос касается спортивных властей, и именно эти структуры будут готовить ответ на вопросы организации.

Летом WADA объявило о передаче международным спортивным федерациям первой партии данных из московской лаборатории. Речь шла о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы нескольких спортсменов вызывают подозрения.

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