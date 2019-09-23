Путин и Медведев обсудили бюджет страны на 2020-2022 годы

Москва, 23 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили параметры бюджета страны на 2020-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы Кабмина, бюджет будет сбалансированным и профицитным на протяжении всех трех лет.

«При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объем Фонда национального благосостояния уже превысил 7% ВВП, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр отметил, что бюджет выступает основным инструментом достижения национальных целей развития, обозначенных в майских указах президента. Он решает как задачи по повышению уровня жизни населения, так и по экономическому развитию страны. Эти направления правительство, по словам Медведева, финансирует в приоритетном порядке.

В целом в 2020-2022 годах на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируют направить из федерального бюджета около 7 триллионов рублей.

«Самая большая статья — это социальная сфера», — добавил Медведев.

Напомним, 7 мая 2012 года президент РФ издал 11 указов, в которых, в числе прочих, ставились задачи по повышению зарплат бюджетникам и улучшению инвестиционного климата в стране. В мае 2018 года Путин издал еще один «майский указ», который определяет национальные приоритеты страны до 2024 года.

Согласно тексту документа, правительство должно будет обеспечить устойчивый рост численности населения, ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, в два раза снизить количество бедных в стране, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу. Инфляция на протяжении шести лет не должна превышать 4%. По итогам реализации указов Россия должна войти в пятерку стран мира с самыми мощными экономиками.

Правительство РФ выделило 12 сфер реализации нацпроектов: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация.

Ранее глава российского правительства призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.