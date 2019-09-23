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Президент ЦАР назвал ПНС законным правительством Ливии

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Президент ЦАР назвал ПНС законным правительством Ливии

Банги, 23 сентября. Власти Центральноафриканской Республики намерены развивать сотрудничество с Ливией, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Глава ЦАР заявил, что Правительство национального согласия (ПНС) является единственным законным правительством в Ливии.

По его словам, Банги будет развивать взаимодействие с Триполи и укреплять двусторонние отношения. По информации пресс-службы МИД ЦАР, Туадера подтвердил свое желание защищать ливийские инвестиции в страну.

В ЦАР на протяжении длительного времени продолжается гражданская война. В феврале представители правительства Центральноафриканской Республики и лидеры вооруженных группировок подписали Хартумское соглашение, дающее жителям надежду на восстановление стабильности в стране. Россия выступила как посредник в этом переговорном процессе.

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Источник: Libyaobserver.ly
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