Мосгорсуд подтвердил законность решения об аресте счетов ФБК Навального

Москва, 23 сентября. Мосгорсуд подтвердил законность решения столичного Басманного суда, который наложил арест на счета так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального в связи с делом об отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Согласно постановлению Басманного суда, «ФБК» не сможет распоряжаться денежными средствами до 3 февраля следующего года.

«Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе столичного городского суда РИА Новости.

Также в суде добавили, что постановления, касающиеся имущества сотрудников «ФБК» Анны Бирюковой, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Леонида Волкова, обжалованы не были.

Напомним, по данным следствия в 2016–2018 годах сотрудники «ФБК» незаконным путем получили средства в иностранной валюте, а затем через банкоматы внесли их на счета нескольких московских банков. После этого финансовые средства были перечислены на счета «ФБК». Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

В связи с расследованием уголовного дела в первой половине сентября прошли многочисленные обыски в штабах Навального в разных городах России. 17 сентября Басманный суд санкционировал 47 новых обысков.

Отметим, что сам Навальный, а также его соратница Любовь Соболь, в момент проведения обысков находились на дорогостоящем отдыхе. Так, скандальный блогер с семьей уехал в Калифорнию, а юрист «ФБК» отправилась на Кипр.