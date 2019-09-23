Алена Кравец призвала верить в чудо и молиться за Анастасию Заворотнюк

Москва, 23 сентября. Главная московская «светская львица» Алена Кравец прокомментировала информацию о страшном онкологическом заболевании российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Кравец заметила, что за последние несколько лет из жизни ушли талантливые артисты, которые боролись с раком. По ее словам, полгода назад скончалась российская исполнительница Юлия Началова, которую «светская львица» считает своей близкой подругой. Об этом она написала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro.

С точки зрения Алены Кравец, семья актрисы Анастасии Заворотнюк выбрала правильную тактику, воздержавшись от комментариев относительно ее состояния. «Светская львица» подчеркнула, что не может не сопереживать любому человеку, оказавшемуся в беде. Это касается и Анастасии Заворотнюк. По словам Кравец, нужно верить в чудо, тогда оно произойдет.

«Я эмпат. Не могу пройти мимо чужого горя и сопереживаю всем сердцем тому, кому плохо, кто попал в непростую жизненную ситуацию. И всем хочу помочь. И помогаю тем, чем могу, поверьте. А сейчас я хотела бы призвать молиться за Настю, молиться от души, всем сердцем!» —подчеркнула Алена Кравец.

Она напомнила, что в истории есть случае, когда даже самые безнадежные больные излечивались.

«Вот пусть и сейчас совершится чудо, пусть небеса услышат нас и сделают так, чтобы Настенька была здорова и снова радовала бы нас, как и прежде!» — отметила «светская львица».

Ранее в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Но важно заметить, что к настоящему моменту официальной информации о здоровье актрисы не поступало. По последним данным, актрису перевели из реанимации в обычную палату. У врачей получилось вывести артистку из критического состояния.

Напомним, сестра покойной певицы Жанны Фриске рассказала, кто может спасти Анастасию Заворотнюк.