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Парубий подтвердил, что ГБР завело против него дело за беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

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Парубий подтвердил, что ГБР завело против него дело за беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

Киев, 23 сентября. Бывший председатель украинской Рады Андрей Парубий подтвердил факт заведения против него уголовного дела за организацию беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которых, согласно официальным данным, стали 48 человек.

«Государственное бюро расследований открыло против меня уголовное производство за организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — написал Парубий на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам экс-спикера парламента, его действия в уголовном деле классифицируются конкретно — «факт создания и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе».

В прошлом месяце первый заместитель главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщал, что ГБР Украины по его заявлению завело дело против Парубия по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года радикалы экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) и так называемой «самообороны майдана» напали на палаточный городок на Куликовом поле, где жители города собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации спрятались от радикалов в Доме профсоюзов, но злоумышленники окружили здание и подожгли его. По официальным данным МВД Украины, в результате нападения и поджога погибли 48 человек, более 240 получили различные травмы и ранения.  

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Источник: Facebook
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