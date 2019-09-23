Малькевич предложил РКН сделать реестр фейковых СМИ в форме хит-парада

Идея Роскомнадзора создать на своем сайте реестр СМИ, блоггеров, журналистов, то есть любых распространителей медийного контента, которые были уличены в фейках, любопытна и заслуживает внимания, считает председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. По его словам, этот реестр можно сделать в игровой форме, в режиме хит-парада, который постоянно обновляется.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в своем докладе к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия» заявил, что ведомство готово создать список распространителей фейк-ньюс. Согласно материалам доклада, список будет открытым и будет обнародован на сайте Роскомнадзора. В него войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно публикуют фейки. Жаров уточнил, что в списке будут указаны не только названия распространителей фейков, но и адреса страниц, на которых публикуется заведомо недостоверная информация, а также описание таких новостей.

Конечно, многие спорят на этот счет, думая, что репутация сейчас не обладает никаким капиталом, подчеркивает Малькевич.

«Сегодня ты можешь быть королем мира, а завтра тебя смешают с грязью. В век, когда информация быстро устаревает, бывает и сложно, и легко жить с информационными потерями. Однако тот реестр, который постоянно функционирует, на который постоянно можно смотреть, имело бы смысл сделать как живую модель, имеющую вид хит-парада или рейтинга. Он мог бы обновляться ежемесячно. Кроме того, он обладал бы статистической информацией. Можно было бы узнать, сколько раз какое-либо СМИ было уличено в распространении фейков, при этом была бы видна динамика», — заявил Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так или иначе, но российские СМИ любят проводить подобные исследования, подчеркивает эксперт. Таким образом, это «хорошо бы продавалось и имело бы медийный выхлоп», при этом решая полезные для общества задачи, отмечает он.

«Эту инициативу я приветствую и считаю, если ее реализовать на высоком уровне, то это было бы интересно. Сами СМИ часто обсуждают своих коллег», — рассказал Малькевич.

Так, Роскомнадзору необходимо сделать не «сухой реестр», а создать его в максимально игровой форме, именно в режиме хит-парада, добавил Малькевич. По его словам, реестр должен постоянно обновляться и актуализироваться.

«Мы должны знать не только то, какие СМИ врут, но и как часто. Мы должны знать, чем это оборачивается для нас и для СМИ», — резюмировал эксперт.

Кроме того, Малькевич является сторонником виртуальных досок почета и позора. Выступая на саммите ОБСЕ в Варшаве, эксперт призывал создать доску позора для тех чиновников в разных странах, которые «мочат журналистов, выкручивая руки СМИ».

«Посмотрим, насколько в ОБСЕ готовы к таким вызовам. В этом случае им придется размещать на этих досках много чиновников из стран Восточной Европы и Украины. Но дело благое, посмотрим, как оно может быть реализовано», — сказал специалист.

Напомним, глава Роскомнадзора сообщил, что ведомство готово создать реестр распространителей фейк-ньюс. Этот реестр будет открыт для всех пользователей и будет доступен на сайте ведомства.

Глава Роскомнадзора рассказал, что число фиксируемых нарушений в средствах массовой информации резко увеличилось после запуска автоматических систем мониторинга. В текущем году ведомство добилось удаления 58 материалов, размещенных в социальных сетях и оскорбляющих государственные символы.