Названы пять худших платьев на ковровой дорожке «Эмми-2019»

Лос-Анджелес, 23 сентября. 71-ая церемония награждения телевизионной премии «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе. Традиционно звезды пришли на праздничное мероприятие не только для того, чтобы побороться за главные призы, но и чтобы пощеголять перед фотографами в роскошных нарядах.

Не все наряды на ковровой дорожке «Эмми-2019» вызвали восторг зрителей и модных экспертов. Некоторые из костюмов актрис были настолько неудачно подобраны, что вошли в пятерку худших луков церемонии.

В черный список модных критиков попала звезда сериала «Хорошее место» Джамила Джамил. Актриса выбрала для вечера платье мятного цвета от Monique Lhullier. В преддверии мероприятия Джамил описала свой наряд как «то, что бы произошло, если бы Грейс Келли занялась любовью с принцессой Жасмин». Однако поклонники решили, что такое заявление могло бы оскорбить как настоящую, так и вымышленную принцесс. Наряд артистки они сравнили с мятым рулоном цветной туалетной бумаги. Эксперты в свою очередь указали на неудачный выбор пышной юбки, которая напрочь скрыла от фотографов талию девушки.

Не миновал критики со стороны модной общественности и выбор актрисы из «Невероятной миссис Мейзел» Рейчел Броснахан. Актриса предстала перед фотографами в платье ливанского модного дома Elie Saab. По мнению экспертов, наряд выглядел настолько необычным, что невольно вызывал ассоциации со схемами кинезиотейпирования — медицинской техники лечения растяжений и боли. Платье Броснахан — ответ на вопрос, почему для церемоний иногда все же следует выбирать классические наряды.

Провалом оказался и выбор платья 45-летней Эми Адамс. Мастера итальянского Fendi сделали невозможное при подборе наряда для дамы, однако Адамс на ковровой дорожке все равно смотрелась не в своей тарелке. Унылый коричневый цвет полупрозрачного платья не красил артистку и не скрывал ее беременность. Не до конца понятным для критиков стал и объемный растительный принт с выступающими «усами» текстильных колосьев.

Критике подвергся и другой наряд от Fendi, который был продемонстрирован фотографам на церемонии «Эмми». В нем пришла звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль. Девушка хотела, чтобы наряд перекликался с образом ее героини в сериале, однако на деле это было реализовано крайне нелепо. Специалисты пояснили, что перевернутый сетчатый треугольник с камнями на шее расширил плечи Эммануэль, а черный лиф актрисы зрительно сократил ей грудь. Кроме того, россыпь сияющих страз посередине подола платья «прибавила» бедрам звезды нежелательный объем.

Неодобрение вызвал и наряд актрисы сериала «Оранжевый — хит сезона» Даши Поланко. Звезда пришла в платье от дома Christian Siriano. Несмотря на то, что наряд был выполнен в нежных цветах — жемчужном и нежно-розовом оттенках — выглядел на девушке он крайне громоздко. Как пишет «Газета.ru» есть две версии, что должен был символизировать наряд Поланко — романтичная аллюзия на раскрывающийся цветок или образ когтистой розовой «лапы», которая готовится сдавить невинное существо.

Ранее стало известно, что сериал «Игра престолов» завоевал две статуэтки «Эмми», а мини-сериал «Чернобыль» от канала HBO унес с церемонии целых три приза.