Клинцевич рассказал о мудром подходе Путина к вопросу помощи Абхазии

Президент России Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии, соответствующий документ ранее был опубликован в Сети.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что от данного решения выиграет не только Абхазия, но и Россия. Денежные средства, выделенные дружественному государству, позволят повысить безопасность в мире. Также он отметил, что решение было грамотно проработано и не потребует дополнительного финансирования.

«В данном случае, вкладывая деньги в модернизацию и совершенствование вооруженных сил Абхазии, мы прежде всего помогаем не только Абхазии, но и обеспечиваем безопасность собственной страны. На самом деле подобного рода вещи в рамках межгосударственных соглашений уже давно проводятся. Другое дело, что президентом все было конкретизировано, и, если смотреть с точки зрения организации процесса, это не делается через какие-то структуры. Все это будет проводиться в рамках единого бюджета министерства обороны», — рассуждает сенатор.

При этом российский политик выразил мнение, что решение главы государства существенно не повлияет на расклад на международной арене, поскольку Запад все время пытается предать Россию обструкции и не намерен останавливаться.

«Собака лает, а караван идет. На нас уже и так накидали достаточно грязи. Это и «Белые каски» Великобритании, и ситуация с «Новичком» в Солсбери, и со сбитым самолетом на Украине. Это элементы провокации и попытки дискредитировать Российскую Федерацию в глазах мировой общественности. Санкционная политика направлена на то, чтобы ослабить обороноспособность страны и ее оборонный потенциал. Это однозначно», — подытожил Франц Клинцевич.

Напомним, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о том, что Грузия может вступить в НАТО, отказавшись от Абхазии и Южной Осетии, которые стали независимыми государствами.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что рано или поздно мировому сообществу придется признать Абхазию, поскольку она состоялась как демократическое государство.