WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА

Монреаль, 23 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало запуск процедуры лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Россия подозревается в манипулировании сведениями столичной антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в январе текущего года.

В понедельник исполнительный комитет WADA получил доклад от комитета WADA по соответствию, в котором содержатся обновленные данные об анализе сведений из московской лаборатории.

По информации агентства, исполкому было сообщено, что расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что на прошлой неделе WADA инициировало официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям кодекса.

По информации информационного агентства AP, WADA дало России 21 день для того, чтобы дать ответ касательно зафиксированных проблем с данными лаборатории.

Как отметил член наблюдательного совета московской лаборатории Сергей Хрычиков, ситуация связана с выявлением несоответствий между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и январскими данными московской лаборатории.