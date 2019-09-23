Герой России напомнил НАТО, кто контролирует Черное море

Москва, 23 сентября. Генерал Бен Ходжес, в прошлом командующий Сухопутными силами США в Европе, обвинил Россию в «блокировке» учений НАТО и Украины в Черном море. Герой РФ Сергей Липовой в ответ напомнил, что Североатлантический альянс имеет право проводить свои маневры в регионе, но лишь под строгим контролем Москвы.

По словам Ходжеса, Россия якобы «устроила временную морскую блокаду» Одессы и закрыла проходы к местам проведения маневров.

«Планы НАТО и США по установлению господства в Черном море рухнули в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России, – заявил председатель президиума организации «Офицеры России». – И теперь Черное, равно, как и Азовское море контролируется нашей страной. И НАТО теперь всегда будет согласовывать с Россией свои действия в акватории этих морей и находиться там в полном соответствии с установленными правилами».

Генерал-майор добавил, что не прибрежные страны могут отправить в Черное море флот, который не превышает 2/3 мощи сильнейшего государства в акватории – то есть России. Общий тоннаж этих судов не должен составлять более 30 тонн.

«Кроме того, давайте не забывать еще и фактор Турции, которая дает разрешение на проход через Босфор. Турция, даже будучи членом НАТО, вряд ли заинтересована в обострении ситуации в Черном море, они дорожат сложившимся балансом сил и не хотят его нарушать, – сказал Липовой. – Тот факт, что Россия контролирует Черное и Азовское моря – это гарантия стабильности и спокойствия. НАТО, безусловно, может проводить там свои учения, но под нашим контролем».

Учения Sea Breeze-2019, ход которых вызвал такое беспокойство генерала Ходжеса, прошли в июле 2019 года в Черном море. В маневрах приняли участие 19 стран, были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более трех тысяч военнослужащих. Штаб руководства учений находился в Одессе. Командование шестого флота ВМС США заявило, что присутствие американских кораблей в составе международного контингента на Украине было призвано «повысить региональную стабильность» в Черном море.

Во время учений ВМС Украины заявили, что сторожевой корабль ВМФ России «Сметливый» проник в закрытый для мореплавания район маневров и спровоцировал опасную ситуацию. В Черноморском флоте РФ пояснили, что российский корабль отслеживает действия плавсредств НАТО, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. В Национальном центре управления обороной РФ добавили, что в акватории Черного моря также дежурили разведывательные корабли и корабельные ударные группы, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», самолеты морской авиации.

Генерал Ходжес призвал наращивать силы Североатлантического альянса в регионе, чтобы обеспечить свободу судоходства и защиту НАТО.