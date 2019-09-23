Давление на интеграцию в СНГ связали с боязнью США получить ущерб своей идеологии

Влияние стран Запада на Россию и СНГ связано с тем, что они единственные могут нанести непоправимый ущерб США, говорит генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Запад противодействует интеграционным процессам на пространстве СНГ.

«Мы четко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств», — сказал Панкин.

Влияние западных стран на интеграционные процессы в СНГ негативное, но оно не может быть другим, говорит Журавлев.

«Это нормальное состояние Запада — заменять чужое мировоззрение своим. Конечно, в первую очередь они ориентированы на Россию и СНГ — на своих основных конкурентов. Мы единственная страна в мире, которая может нанести США непоправимый ущерб. Но идет вестернизация. СНГ — это поле борьбы за или против вестернизации. Сам факт внедрения западного представления о правильном — уже удар по интеграционному процессу. Развал СНГ — это способ ослабления главного стратегического противника США, главного носителя «неправильной» идеологии, то есть незападной», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так или иначе, но наши интеграционные процессы построены на идеологическом, культурном, языковом и экономическом единстве, отмечает политолог.

«Необходимо применять дипломатические и культурные усилия, чтобы они не разрушались под давлением стран Запада. Только нужно понимать, что любые новые страны СНГ хотят иметь свой суверенитет, при этом оставаясь нашими союзниками. Здесь и они, и мы должны быть осторожны и вежливы. Наш союз не предполагает отмену их суверенитета. Но многие думают, что союз означает именно это. Поэтому нужно продвигать себя в СНГ, но делать это очень вежливо», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее о беспрецедентном размахе антироссийской информационной кампании заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ отметил, что в некоторых странах усиливаются нападки на русский язык и российское образование. В частности, такие процессы усиливаются в Прибалтике и на Украине. Власти этих государств запрещают преподавание на русском языке в школах и университетах, ущемляя интересы и права русскоговорящего населения.

Также российский министр сообщал, что США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав». По словам дипломата, западные политики «извращают прошлое» и пытаются оспорить справедливость мироустройства, которое было утверждено Уставом ООН по итогам Второй мировой войны.