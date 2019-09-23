Член банды «Тверские волки» признался, что не собирался убивать Круга

Москва, 23 сентября. Члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов напали на дом певца Михаила Круга в Тверской области. С признательными показаниями выступил член группировки Агеев, сообщила пресс-служба СК РФ.

Следователям удалось установить обстоятельства трагедии, произошедшей в июле 2002 года.

Агеев признался, что вместе с другим членом банды проник в дом Круга, чтобы похитить по указке криминального авторитета ценные вещи. При этом он утверждает, что убивать шансонье не планировали.

Как сообщила пресс-служба СК, мужчины выполняли задание одного из криминальных авторитетов, который хотел обязать Круга «выплачивать часть гонораров от концертной деятельности». Члены группировки должны были похитить антиквариат и драгоценные вещи, а затем их главарь помог бы Кругу найти ценности.

Злоумышленники полагали, что семья вернется домой поздно, однако неожиданное возвращение Круга в дом изменило их планы.

«Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета», — говорится в сообщении.

После чего преступники скрылись с места происшествия. Михаил Круг скончался в больнице от получения нескольких огнестрельных ранений.

В связи с тем, что убийца Круга был убит в 2003 году, уголовное дело прекращено.