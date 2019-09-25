Выборы в Америке и Израиле — как соревнование по уровню бреда. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Саммит ОБСЕ о свободе слова, интернет-цензура от западных гигантов и пиар книги Сноудена Минюстом США — об этом и не только журналист Александр Малькевич расскажет в очередном выпуске программы «Слово на свободе».

Западноевропейские свободы

Не так давно в Варшаве прошел саммит ОБСЕ с личным присутствием представителя по вопросам свободы массовой информации Арлемом Дезиром. В следующем году у него истекает срок полномочий спустя три года после избрания. Видимо, поэтому он буквально прекратил свою активность. На вопрос о том, почему журналиста Евгения Примакова не пустили на прошлогодний аналогичный саммит, который проходил в Киеве, ведь он ехал именно с целью попасть на саммит, а не посетить украинскую столицу, ОБСЕ ретировались. Поэтому было предложено создать так называемую виртуальную доску позора для тех, кто нарушает права человека в различных странах. Полагаю, там было бы большое число представителей наших соседей — Украины.

К примеру, Кирилл Вышинский как главный редактор РИА Новости Украина провел в тюрьме 470 дней, а журналист Дмитрий Василец — 820 дней. Его обвинили в информационном терроризме в пользу России. В феврале апелляционный суд Украины отменил приговор, но на настоящее время процессуальный статус остается непонятным. Это, еще не говоря о том, какого рода компенсация должна быть выплачена человеку, который почти три года провел в тюрьме просто так.

Интернет-цензура

Нашим общим врагом в вопросах цензура остаются глобальные интернет-площадки, говоря иными словами, социальные сети. Они повсеместно позволяют себе осуществлять блокировку в отношении определенных лиц. С одной стороны, банят Маргариту Симоньян, а с другой — гражданина США Алекса Джонса. Блокируют Захара Прилепина и вместе с ним Лори Лумер, консервативную публицистку из США правого толка. Ее не только лишили Facebook и Twitter, но и заблокировали аккаунт в Uber.

В связи с этим тот самый Сноуден дал рекомендации, в первую очередь чиновникам, о том, почему не стоит для передачи конфиденциальной информации использовать ни WhatsApp, ни Telegram. Он рекомендовал такие малоизвестные приложения как Signal или Wire. По его словам, именно эти приложения имеют оптимальную систему кодирования. Стоит упомянуть, что не так давно Сноуден выпустил книгу мемуаров «Личное дело», которую, помимо всех прочих, продвигает и правительство США.

Министерство юстиции Америки подали гражданский иск по отношению к Сноудену в связи с публикацией его книги. Формулировка такова: «Перед публикацией книги Сноуден не предоставил ее для ЦРУ и агентства национальной безопасности, сотрудником которой он когда-то являлся». То есть человек, который чудом сбежал от американских властей, должен подать им книгу своих воспоминаний и разоблачений на проверку. Согласно иску, Министерство юстиции США по причине того, что Сноуден нарушил соглашения, данные при трудоустройстве, хочет получить все доходы от продажи книг.

Не свобода вещания

Консервативный кабельный канал One American News захотел войти в кабельную сеть Comcast, но получил отказ по причине несовпадения политических взглядов руководства сети и телеканала. Но телеканал так просто не сдался, ссылаясь на первую поправку конституции. И тогда ведущая вечернего прайма Рэйчел Мэддоу заявила в эфире о том, что телеканал — это проплаченная российская пропаганда, которую они ни в коем случае не пустят в свое вещание. One American News подал в суд и хочет получить 10 миллионов долларов за то, что в эфире было выдано ложное утверждение.

При этом два конгрессмена вносят законопроект, который обязывает всех, кто получал хоть какое-то финансирование от России, включая оплату за снятые сюжеты, заявлять о получении средств иностранного государства — Российской Федерации. Вопрос в том, когда будут приняты зеркальные меры, поскольку на нашей территории работает ряд средств массовой информации, спонсируемые напрямую из государственного департамента США.

Праймериз демократов

Неоднократно возвращаемся к тому, как проходит праймериз демократов в рамках президентской кампании США. Похоже, что у Джо Байдена провалы в памяти, и он в ходе дебатов призывал, чтобы избиратели смотрели их по телевидению, а не слушали по радио. Хотя по радио их никто уже и не крутит с 60-х годов. Кандидат Эндрю Ян на своем сайте запускает лотерею, в результате которой могут победить десять семей, которым он будет ежемесячно выплачивать по тысяче долларов до конца года. Подкуп? Не, не слышали. Ну а самый пожилой Берни Сандерс, который в следующем году отметит свое 79-летие, требует легализовать повсеместно наркотики, а в другом интервью он сказал, что готов идти на контакт с пришельцами. Одно из последних заявлений о том, что нужно ограничить уровень рождаемости бедных стран с помощью абортов. Имея в виду, в первую очередь, Африканский континент.

Парад партий Израиля

Когда анализируешь политических изменения, понимаешь, что люди начинают сходить с ума. Показательны этим парламентские выборы в Израиле, которые прошли уже дважды в этом году. И оба раза результат тупиковый из-за обилия количества партий. Удалось обратить внимание на три из них, к сожалению, они не попали в Кнессет, израильский парламент. Дорон Хакими из партии «Демократура» предложил уничтожить палестинскую автономию и легализовать казино и проституцию.

Другая партия «Кама» (Кидум Маамат ха-прат), что переводится как «продвижение статуса индивидуумов». Это коалиция жен, мужа которых осудили за многоженство и преступления полового характера. Они выступили за то, что под давлением следствия одна их жен дала ложные показания. Они пошли в парламент с одной программой — запрет от вмешательства властей в частную жизнь. Третья партия с перевода «Пираты. Поскольку мы в одной лодке и в одном дерьме». В оригинальном названии использована игра слов.

Американский чемпионат

Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter пост с плакатом с надписью: «Трамп-2024». Ему бы в 2020 переизбраться, а в 2024 — это уже третий срок, на который он не может идти по конституции США. Есть мысль о том, что он может повести в политику Иванку или Меланию. Однако его недавняя встреча диктует и другие настроения.

В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдет в США, в связи с чем состоялась встреча Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино. Трамп, по-видимому, заявил о том, что проведение чемпионата на высоком уровне возможно только при его личном контроле, а значит, ему необходимо задержаться у власти как минимум на два года.