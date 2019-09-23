Роскомнадзор объяснил резкий рост выявленных нарушений в СМИ

Москва, 23 сентября. Число фиксируемых нарушений в средствах массовой информации резко увеличилось после запуска автоматических систем мониторинга. Об этом сообщается в тезисах к докладу главы Роскомнадзора Александра Жарова на форуме Союза журналистов России «Вся Россия».

По словам руководителя ведомства, в течение последних трех лет при осуществлении контроля соблюдения законодательства средствами массовой информации Роскомнадзор использует автоматизированные системы наблюдения. Так, каждый день проводится мониторинг 11 тыс. источников информации. Установлено, что после запуска автоматизированных систем мониторинга стремительно увеличилось число выявляемых нарушений, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что главная задача — профилактика и предупреждение нарушений и сокращение объема нарушений. По словам Жарова, цель Роскомнадзора — «разъяснить, а не наказать».

Напомним, закон о блокировке в Сети данных и материалов, оскорбляющих общество и государственные символы РФ, подписал в марте 2019 года глава государства Владимир Путин. Документ неоднократно проявлял себя в действии. Один из последних случаев произошел с видеоплатформой YouTube, которая по требованию Роскомнадзора заблокировала видео с контентом, оскорбляющим триколор России.

Ранее Жаров объявил, что Роскомнадзор готов создать перечень распространителей фейковых новостей.