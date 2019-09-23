Составлен топ лидеров российского кинопроката

Москва, 23 сентября. Фильм Олега Степченко «Тайна печати дракона» о приключениях картографа Джонатана Грина стал лидером российского кинопроката. По итогам минувшего уик-энда приключенческая лента собрала более 195 млн рублей.

Эта лента стала второй частью франшизы о приключениях Грина. Первая часть «Вий 3D» была создана по мотивам повестей Николая Гоголя. В съемках «Тайны печати дракона» приняли участие не только российские актеры, но и звезды Голливуда Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Чарльз Дэнс.

На второй строчке прокатного рейтинга попал фильм ужасов «Оно-2». Хоррор собрал на выходных принесли ему 77,4 млн рублей. Всего за три недели проката картина собрала свыше миллиарда рублей. На третьем месте оказалась комедия «Стриптизерши». Одну из главных ролей в ней исполнила певица Дженнифер Лопес. За две недели после выхода в прокат фильм заработал 145,2 млн рублей, а за выходные — 42,9 млн рублей.

Еще одна новинка «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли получила за уик-энд 31,7 миллиона рублей Пятую строчку лидеров кинопроката отдали комедийной мелодраме Yesterday Дэнни Бойла. За выходные фильм собрал 27,6 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.