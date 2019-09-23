Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Составлен топ лидеров российского кинопроката

36
0 Оставить комментарий
Составлен топ лидеров российского кинопроката

Москва, 23 сентября. Фильм Олега Степченко «Тайна печати дракона» о приключениях картографа Джонатана Грина стал лидером российского кинопроката. По итогам минувшего уик-энда приключенческая лента собрала более 195 млн рублей.

Эта лента стала второй частью франшизы о приключениях Грина. Первая часть «Вий 3D» была создана по мотивам повестей Николая Гоголя. В съемках «Тайны печати дракона» приняли участие не только российские актеры, но и звезды Голливуда Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Чарльз Дэнс.

На второй строчке прокатного рейтинга попал фильм ужасов «Оно-2». Хоррор собрал на выходных принесли ему 77,4 млн рублей. Всего за три недели проката картина собрала свыше миллиарда рублей. На третьем месте оказалась комедия «Стриптизерши». Одну из главных ролей в ней исполнила певица Дженнифер Лопес. За две недели после выхода в прокат фильм заработал 145,2 млн рублей, а за выходные — 42,9 млн рублей.

Еще одна новинка «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли получила за уик-энд 31,7 миллиона рублей Пятую строчку лидеров кинопроката отдали комедийной мелодраме Yesterday Дэнни Бойла. За выходные фильм собрал 27,6 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

infox - new
Источник: kinobusiness.com
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров