Белоруссия выступила против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

Минск, 23 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выступает категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности в европейских странах.

Во время разговора с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко, который выступал с докладом, белорусский президент подчеркнул, что неоднократно говорил об этом. Лукашенко цитирует пресс-служба.

По словам главы Белоруссии, после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) страна оказалась в центре внимания. Об этом пишет «Интерфакс».

«Речь идет о том, что мы, тоже находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — сказал Лукашенко.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из Договора о РСМД. В Вашингтоне бездоказательно обвинили Москву в нарушении пунктов соглашения. Президент России Владимир Путин подписал аналогичный закон. 2 августа 2019 года госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРМСД. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. Позже в Пентагоне заявили о начале разработки запрещенных ДРМСД ракет.

Путин заявил, что если появится подтверждение тому, что «США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, то РФ будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет».