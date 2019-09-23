Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Белоруссия выступила против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

48
0 Оставить комментарий

Белоруссия выступила против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

Минск, 23 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выступает категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности в европейских странах.

Во время разговора с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко, который выступал с докладом, белорусский президент подчеркнул, что неоднократно говорил об этом. Лукашенко цитирует пресс-служба.

По словам главы Белоруссии, после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) страна оказалась в центре внимания. Об этом пишет «Интерфакс».

«Речь идет о том, что мы, тоже находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопасней. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», — сказал Лукашенко.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из Договора о РСМД. В Вашингтоне бездоказательно обвинили Москву в нарушении пунктов соглашения. Президент России Владимир Путин подписал аналогичный закон. 2 августа 2019 года госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРМСД. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. Позже в Пентагоне заявили о начале разработки запрещенных ДРМСД ракет.

Путин заявил, что если появится подтверждение тому, что «США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, то РФ будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров