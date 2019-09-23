Войска Соединенных Штатов находятся на территории Афганистана с 2001 года, и в наши дни далеко не каждый вспомнит о том, что армия США вторглась в эту страну под предлогом борьбы с Аль-Каидой1 (организацией, запрещенной в России) и для поимки Усамы бен Ладена. Тем не менее международных террористов после этого стало еще больше, афганский народ стал жить только хуже, а вместо победоносной и краткосрочной операции военное присутствие длитсяиуже 18 лет, а признаков того, что войска США покинут Афганистан не видно даже в перспективе. Однако помимо сотен покрытых американскими флагами гробов, в США из Афганистана ежегодно прибывают еще и тонны героина.

На данный момент это привело к тому, что степень наркотизации на территории Америки получила статус эпидемии, о чем Федеральное агентство новостей неоднократно рассказывало. Американские наркологи бьют тревогу — со времени вторжения и оккупации Афганистана войсками США и их союзниками в 2001 году количество потребителей героина в Соединенных Штатах увеличилось более чем в 25(!) раз, превысив 4,5 миллиона человек. Прямая зависимость здесь настолько очевидна, что уже не вызывает никакого удивления. Как совершенно справедливо заметил один из исследователей этой темы Тимоти Гусман: «кому принадлежат самолеты и корабли, которые в первую очередь перевозят 90% мирового героина из Афганистана в остальной мир? Это точно не талибы».

Мировые СМИ не любят упоминать тот факт, но именно правительство талибов ввело в 2000-2001 годах успешный запрет на выращивание мака. В итоге, производство опия, который используется для синтеза высококачественного героина и его производных, быстро сократилось более чем на 90% и в 2001 году составляло порядка 185 тонн. Сразу после вторжения 7 октября 2001 года и оккупации Афганистана войсками США и НАТО рынки опия были восстановлены, и производство дурмана вернулось к своему историческому уровню, показав к 2002 году более чем девятикратное увеличение объемов.

О масштабах бедствия может говорить и тот факт, что с 2001 года площадь земель, занятых под посевы мака, увеличилась более чем в 40(!) раз. На территории Афганистана в последние годы даже возник острый дефицит пшеницы и прочих злаков, так как 328 тысяч гектаров пахотных земель (две трети от всех пригодных для сельскохозяйственного оборота земель) используются для выращивания опиумного мака. С 2001 года, по данным ООН, производство опия увеличилось в 49(!) раз, достигнув в 2017 году объема в 9000 тонн(!!), из которых можно получить 900 тонн чистейшего героина.

При этом афганский героин стал настолько дешев, что его почти не употребляют внутривенно, а уже просто нюхают. Парадоксально, но такие последствия вторжения США в Афганистан унесли несоизмеримо больше жизней американцев в самой Америке, чем погибло солдат на территории Афганистана. Так, по данным министерства обороны Соединенных Штатов, потери американских войск за весь период проведения операции составили 2356 военнослужащих убитыми, а из-за передозировки опиатными наркотиками и их синтетическими аналогами в 2016 году погибли 53 тысячи(!) американцев.

ВВС США впервые начали наносить удары по объектам талибов с помощью авиаударов и спецопераций в ноябре 2017 года, когда производство опия подскочило до рекордно высокого уровня в Афганистане. На тот период в Афганистане уже почти два десятилетия работали на полную мощь порядка 500 нарколабораторий. Военные самолеты США, в том числе истребители F-22 и даже стратегические бомбардировщики B-52 нанесли более 200 ударов, направленных на вывод из строя сетей по производству, переработке, торговле и транспортировке наркотиков, но какого-либо заметного улучшения ситуации добиться не удалось. В итоге дело закончилось просто тем, что в этом году военное руководство было вынуждено официально свернуть операцию против афганских наркокартелей ввиду ее полной неэффективности.

Главной причиной, по которой США официально прекратили борьбу с наркотрафиком является не всемогущество наркокартелей, а банальная дороговизна этого процесса. Общие расходы на военную операцию, длящуюся без малого 20 лет, доходят, по словам президента Дональда Трампа, до 50 млрд долларов в год. К примеру, стоимость одного часа боевого вылета истребителя F-22 составляет 35 тыс. долларов, а уничтоженная этим современной боевой машиной примитивная нарколаборатория из палок и глины стоит на том же месте уже через три дня, как ни в чем не бывало. Причиной столь высоких затрат является не только любимая всеми американцами бомбежка ракетами стоимостью сотни тысяч долларов этих убогих палаток моджахедов стоимостью в несколько долларов, но и коррупция на всех уровнях, от американских штабов до блокпостов, на которых стоят афганские полицейские.

Героин — это многомиллиардный бизнес, поддерживаемый влиятельными интересами, который требует стабильного и безопасного товаропотока. По самым грубым подсчетам, при продаже афганского героина на западных рынках по оптовой цене выручка от мировой оптовой торговли составит порядка 130 млрд. долларов.

Здесь не нужно быть завзятым конспирологом, чтобы сделать вполне очевидные выводы, тем более что сейчас просто больше не осталось морального права молчать об этом. Нужно прямо сказать о том, что рост производства и потребления героина в мире и в США в частности, напрямую связан с присутствием американского военного контингента в Афганистане. Одна из «скрытых» целей присутствия США в этой центральноазиатской стране состояла именно в том, чтобы восстановить торговлю наркотиками до исторического максимума и установить прямой контроль над маршрутами их транспортировки. И конца этому безумию, судя по всему, не будет видно еще очень долго.

1 Организация запрещена на территории РФ.