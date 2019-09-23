Ближний Восток близок к новой войне в связи с противоречиями между США и Ираном. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Переброска сил и войск

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Об этом рассказали глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд.

Брифинг в Пентагоне прошел по итогам закрытого межведомственного совещания под председательством американского лидера Дональда Трампа. Рассматривались варианты действий ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны», — заявил Эспер.

В середине сентября несколько объектов нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке. После чего королевство вынуждено было сократить производство топлива в более чем в два раза.

Стремление к реабилитации

Как отметил Владимир Соловейчик, конфликтная ситуация на Ближнем Востоке из «холодной» фазы может перейти в «горячую». Атака дронов, которая вывела из строя саудовские НПЗ и вдвое сократила продажу на внешний рынок саудовской нефти, показала слабость системы ПВО этого арабского королевства и поставила под вопрос общую эффективность американских систем противоракетной обороны. Пентагону и американскому ВПК нужно срочно реабилитироваться в глазах как саудовской королевской семьи, так и иных покупателей оружия, произведенного в США

«Понятна и реакция иранских властей: для них военнослужащие США в регионе — один из главных источников опасности, один из главных раздражителей. Поэтому нельзя исключить возможность какого-либо боестолкновения в воздухе или на море, причем даже не заранее спланированного, а вполне случайного», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, все это в совокупности повышает угрозу войны на берегах Персидского залива и, если брать шире, во всем регионе «большого Ближнего Востока». В этой связи решение Дональда Трампа несет, вне всякого сомнения, угрозу миру и безопасности на планете.

«Все вышесказанное, разумеется, не означает, что война обязательно случится, что вооруженный конфликт с участием военнослужащих США и ИРИ обязательно произойдет, но, повторюсь, угроза подобного негативного развития событий существенно возрастает. Внешняя политика Трампа — это политика лавирования в интересах транснациональных корпораций на фоне торговых войн, громких агрессивных заявлений и жестких жестов, адресованных консервативному избирателю Республиканской партии США, на фоне санкций и демонстрации американской военной мощи», — добавил Владимир Соловейчик.

По его мнению, отправка дополнительных воинских контингентов США в ОАЭ и Саудовскую Аравию вполне укладывается в данную схему. В этой ситуации остается надеяться лишь на крепость нервов американских и иранских военных. Очевидно, что это не самая надежная гарантия от угрозы новой войны на Ближнем Востоке.