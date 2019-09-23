Шуфутинский отреагировал на раскрытие убийства Михаила Круга

Следственный комитет России установил обстоятельства убийства Михаила Круга. Выводы следователей прокомментировал певец Михаил Шуфутинский.

По информации Следственного комитета, никто не планировал убивать звезду шансона в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Преступники хотели похитить антиквариат и ценности из дома Михаила Круга в Твери, полагая, что в ту ночь артист и члены его семьи будут отсутствовать. Однако хозяева вернулись домой, и преступники сначала напали на тещу барда, а потом выстрелили в Круга, потому что он «внезапно возник» на пути грабителей. В артиста было выпущено две пули из пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

О нападении на дом Круга следователям рассказал член банды «Тверские волки» Александр Агеев, осужденный к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств. Он был одним из двоих участников преступления. По словам Агеева, в певца стрелял его подельник Дмитрий Веселов, который сам был убит в 2003-м. Веселов же избивал тещу Круга, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. В дом шансонье преступники пробрались по указанию тверского криминального авторитета, известного в определенных кругах по прозвищу Лом. Этот авторитет погиб в 2006-м.

«Имя убийцы Михаила Круга так долго не называлось, потому что никто не хотел обвинять человека, не имея неоспоримых доказательств того, что он совершил это страшное преступление. Я так думаю. У следствия свои правила и законы. И я, как человек юридически мало образованный, не могу комментировать ход расследования. Здесь вы не по адресу обратились. Но я уверен, что поклонники творчества Михаила Круга до сих пор скорбят об утрате. Мы все очень любим Михаила Владимировича и все еще скорбим. И нам всем очень неприятно и жалко, что наша страна потеряла такого артиста, которого абсолютно все любили», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей Михаил Шуфутинский.

Поклонники называли Михаила Круга «королем русского шансона». Его песня «Владимирский централ» стала одним из самых известных образцов этого жанра.