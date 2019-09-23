Сирия, 23 сентября. Вооруженное нападение боевиков на школу в Алеппо. Пожар на нефтяном месторождении в Ракке, спровоцированный подрывом цистерны. В Идлибе сирийская армия наносит удары по укреплениям джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили разведывательный вылет над территориями радикалов в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по расположениям радикалов «Тахир аш-Шам» в южных районах провинции Идлиб.

«Исламское государство1»: обвиняется в нападении на курдского патрульного в Хасаке и организации подрыва у КПП SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: потеряли одного бойца в Хасаке при нападении неизвестных.

Международная коалиция: направили в Хасаку конвой подкрепления для курдских радикалов из двухсот грузовиков строительных материалов.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной медиаресурс Halab Today TV, вооруженная группа боевиков совершила нападение на школу в окрестностях города Алеппо. Есть раненые среди мирного населения. Как сообщает источник, боевики ворвались в школу в районе Джибрин. В здании началась паника, после того как они ранили преподавателя и двух студентов. Оба пострадавших были направлены в госпиталь и пока находятся в стабильном состоянии. Причины нападения не сообщаются, но, наиболее вероятно, что атака была совершена радикалами альянса «Тахрир аш-Шам», которые базируются в промышленных районах города Алеппо и периодически совершают атаки в жилых кварталах.

Приближенный к курдским радикалам «Демократических сил Сирии» (SDF) медиаресурс ANHA опубликовал информацию о ходе допроса членов «спящей ячейки» «Исламского государства», арестованных боевиками «Демократических сил Сирии» в предместьях города Манбидж. Всего в ячейке числилось 18 человек, среди которых 7 - женщины. Женщины обязаны были маскировать присутствие боевиков, которые занимались доставкой оружия и взрывчатки членам других «ячеек», обеспечивали связь между ними и предоставляли конспиративные укрытия. Члены группы уже признали вину за несколько подрывов на территории SDF, изготовлении взрывчатки и минировании автотранспорта. Из показаний боевиков становится ясно, что они перешли к методам партизанской войны, меняя связи и тактику, переходя на использование лёгкого вооружения и работая малыми группами. Также они активно используют заминированный авто и мототранспорт.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самодельная бомба сегодня утром детонировала рядом с контрольно-пропускным пунктом курдской милиции «Асайиш» в городе Дибан. Бомба была установлена на рынке, как уточняет Twitter-канал Deir Ezzor 24. Информации о пострадавших мирных жителях или сообщений о потерях среди курдских боевиков не поступало. Сотрудники «Асайиш» оцепили место взрыва. По предварительной версии, бомба была оставлена боевиками «Исламского государства», которые ушли в подполье в 2018 году после оккупации Дибана «Демократическими силами Сирии» (SDF) и войсками международной коалиции во главе с США. Однако, боевики ИГИЛ1 продолжают совершать нападения на курдских радикалов и их союзников.

В городе Шхиль молодой человек Башар аль-Али аль-Майуф был серьезно ранен неизвестными вооруженными людьми, о чем сообщает портал Euphrates Post. Нападающие - неизвестные боевики, скрылись с места преступления на мотоцикле.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) наносит точечные удары из средней и тяжелой артиллерии по позициям радикалов в предместьях деревень Ракая, Дейр-Сунбуль и у поселка Хазарин, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Syria Pulse. Армия также ударила по укрепленным огневым позициям джихадистов в окрестностях города Кафр-Саджна и на подступах к городу Шейх-Мустафа. Одновременно отмечаются вылеты разведывательной авиации ВКС РФ над линией соприкосновения фронта на юге провинции, задачей которой является поиск опорных пунктов боевиков.

Как сообщает в своем бюллютене Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС), российскими сотрудниками центра было зафиксировано за последние сутки 35 нарушений режима прекращения огня в САР, из них 14 были зафиксированы в Идлибе. в то время как турецкая сторона зафиксировала 29 инцидентов, семь из них в Идлибе.

Провинция Ракка

Неизвестные боевики совершили нападение в районе нефтяного месторождения Аль-Каджали, принадлежащего компании Катраджи на севере провинции. Как стало известно новостному агентству Orient News, компания является крупнейшим сторонником правительственной армии и поставляет топливо в зоны контроля САА. Источник сообщает, что атака была совершена на конвой с грузом нефти, которая должна была быть направлена через реку Евфрат и контрольно-пропускной пункт «Аббас» на территории правительственных сил. Одна из гранат была брошена непосредственно в цистерну с сырой нефтью, что спровоцировало пожар. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок, что месторождение находится на территориях, оккупированных курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), которые ревностно относятся к тому, куда в дальнейшем поступает с их территорий нефть и топливо. Летом курдские боевики расстреливали из гранатометов паромы, которые перевозили цистерны бензина через реку Евфрат в подконтрольные правительственной армии зоны.

Провинция Хасака

В Хасаку через погранпереход «Семалка» прибыл конвой из двухсот грузовиков подкрепления от международной коалиции во главе с США для курдских боевиков SDF, как передает новостное агентство Euphrates Post. По информации портала, в этот раз курдам помимо оружия были предоставлены грузовики со сборными домами, стройматериалами и груз топлива. Международная коалиция в течение трех лет оказывает военную, техническую и финансовую помощь SDF, направляя десятки грузовиков в зоны их оккупации на востоке Сирии под предлогом борьбы с остатками ИГИЛ.

В городе Аш-Шаддади на юге провинции неизвестные боевики совершили нападение на патрульного «Асайиш», который обходил жилые кварталы. Как передает новостной Twitter-канал Alk Habour 21, неизвестные расстреляли курда и скрылись с места преступления. Ни одна из группировок пока не признала свою причастность к нападению.

1 Организация запрещена на территории РФ.